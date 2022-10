Vanaf 2023 betaal je extra voor delen Netflix account

Slecht nieuws voor vooral diegenen die hun Netflix-account delen met vrienden of familie. Netflix heeft namelijk besloten hier extra geld voor te gaan vragen. De eigenaar van het account krijgt vanaf begin 2023 met een nog te bepalen verhoging te maken.

In een aantal Zuid-Amerikaanse landen heeft Netflix de afgelopen maanden getest met een algoritme dat bepaalt of iemand zijn Netflix-account met anderen, buitenshuis, deelt. Die tests blijken succesvol en daarom wordt het systeem binnenkort overal uitgerold. Dit betekent dat je een paar euro extra moet gaan betalen wanneer vrienden of familieleden jouw Netflix-account gebruiken.

Netflix controleert dit op basis van jouw ip-adres, dat geboden is aan jouw thuisnetwerk. Kijkt er iemand mee die op een ander ip-adres zit, en gebeurt dat langer dan twee weken, dan wordt je geconfronteerd met een extra bedrag per maand. Dit geldt echter alleen voor het gebruik van Netflix op televisies en randapparaten. Voor mobiele telefoons en tablets is het bijna onmogelijk een locatie te koppelen.

Wat Netflix precies extra gaat rekenen is nog niet duidelijk, maar in een aantal Zuid-Amerikaanse landen was dit 3 dollar per maand. Je kunt als eigenaar van een gedeeld Netflix-account die kosten voor lief nemen (en wellicht doorberekenen aan andere gebruikers), maar die andere gebruikers kunnen binnenkort hun profiel ook exporteren en zelf een abonnement afsluiten. Gegevens zoals aanbevelingen, kijkgeschiedenis, kijklijst en instellingen gaan dan niet verloren.