Netflix vraagt drie dollar extra voor account sharing in Zuid-Amerika

Na de vorige kwartaalcijfers bleek dat Netflix voor het eerst abonnees had verloren. Iedereen kijkt dan ook reikhalzend uit naar vanavond, wanneer de nieuwste kwartaalcijfers bekendgemaakt worden. Kan Netflix het tij doen keren dankzij het razend populaire vierde seizoen van Stranger Things of is dit het begin van het einde met de moordende concurrentie in streamingdienstland?

Hoe dan ook, in mei gaf de streamingdienst al aan dat er zaken gaan veranderen. Zo komt er een goedkoper abonnement met advertenties en wil de streamingdienst het ‘account sharing’ aanpakken, oftewel het delen van het wachtwoord met familie of vrienden. Zuid-Amerika is de speeltuin van Netflix als het gaat om het testen van dergelijke zaken en daar test het bedrijf op dit moment een toelage van drie dollar bovenop je standaard maandelijkse abonnementskosten voor het delen van je wachtwoord. In een blogpost van Netflix vertelt de streamingdienst hoe het werkt.

Extra huizen toevoegen

Je hebt standaard één huis per account beschikbaar. Je kunt extra huizen toevoegen voor 2,99 dollar. De hoofdgebruiker kan ‘huizen managen’ door ze toe te voegen of te verwijderen. Je kunt dus wisselen. Volgens AndroidAuthority zou je twee weken gratis kunnen kijken in een extra huishouden, daarna moet je daar extra voor betalen. Ben je dus ergens twee weken op vakantie, dan is het geen probleem. Dit geldt echter met name voor Smart-TV’s. Het kijken op twee verschillende Smart-TV’s in twee verschillende huizen lijkt op dit moment het enige wat telt voor de extra toelage van drie dollar. Voor het kijken op smartphones, tablets of je laptop gelden deze regels niet. Dat telt niet als extra huishouden, dus de regels lijken op dit moment nog makkelijk te omzeilen. Het gaat echter op dit moment nog om een test, dus mogelijk gaat dit allemaal nog veranderen als de test niet succesvol is verlopen. Zou jij extra geld willen betalen om het wachtwoord te kunnen delen met familie of vrienden?