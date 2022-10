Netflix-abonnement met advertenties verschijnt voor 5 euro per maand

Netflix komt op 3 november in verschillende landen met een nieuw Basic-abonnement. Dit abonnement kost in de VS 6,99 dollar per maand en in Frankrijk en Duitsland respectievelijk 5,99 euro en 4,99 euro per maand. Voor dit lagere maandbedrag moet je wel genoegen nemen met advertenties. Netflix zegt maximaal 5 minuten aan advertenties per uur te tonen voor deze abonnees.

Nederland en België zijn nog niet aan de beurt, maar de verwachting is dat dat niet lang op zich zal laten wachten. Waarschijnlijk ligt de prijs in Nederland op 4,99 euro per maand en in België op 5,99 euro per maand. Een Basic-abonnement zonder advertenties kost 7,99 euro per maand in Nederland en 8,99 euro per maand in België.

Daarnaast maakt Netflix bekend dat het Basic-abonnement van 480p SD naar 720p HD gaat. Dat is een aardig verbetering in het aantal pixels dat je voor je geld krijgt. Netflix stapt hiermee volledig af van de SD-weergave.