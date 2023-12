Tien films die je in 2023 gezien moest hebben

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One

Met een losgeslagen AI-machine (The Entity) als tegenstander was Dead Reckoning – Part One, waarvan de opnamen al in 2020 begonnen, plots onverwacht actueel. De grote stunt van Tom Cruise: een sprong met een motor, als hommage aan zijn grote held Steve McQueen in The Great Escape. De conclusie van Dead Reckoning is inmiddels wel uitgesteld tot in 2025.