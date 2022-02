Streamingtips #8 – Vikings: Valhalla, Wonder en The King’s Man

The King's Man (Disney+)

Hij is nog niet eens de bioscoop volledig uit, maar The King’s Man staat al op Disney+. Deze prequel op de andere Kingsman-films vertelt het verhaal van de oprichting van The King’s Man en dat is nogal een wilde. Denk aan een slechterik die op een ultrastijle berg woont met zijn geiten, maar ook een handlanger die nogal van flamboyante feestjes en jonge jongens houdt. Alle gekheid op een stokje: The King’s Man is alle gekheid op een stokje en daarom houden we zo van deze franchise, en dus ook van dit nieuwe deel, dat zich perfect leent om lekker te kijken nu het weer er helemaal naar is om binnen te zitten.