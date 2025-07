Streamingtips #27 – Sinners, The Sandman en Tour de France

The Sandman (Netflix)

Veel aanraders op Netflix deze week, want op andere streamingdiensten is het nieuwe aanbod wat karig. The Sandman is helaas geannuleerd, waardoor het eindigt na dit tweede seizoen dat nu op Netflix staat. Althans, het eerste deel van het tweede seizoen, want het wordt in stukken gehakt door de streamingdienst. Of het nou ligt aan de situatie rond maker Neil Gaiman of toch iets anders is onduidelijk, maar je kunt Dream en zijn handlangers nog een keer zien schitteren.