Streamingtips #47 – Disenchanted, The White Lotus en Limitless

The White Lotus (HBO Max)

Hoewel we inmiddels al een paar afleveringen van het nieuwe seizoen The White Lotus kunnen bekijken, hadden we hier eerder in deze rubriek geen ruimte voor. Toch is deze serie wederom het bekijken waard. Het grappige vakantiegevoel dat wordt gemixt met mysterie is geweldig om naar te kijken. Dat bewees het eerste seizoen al, maar ook in het tweede seizoen blijft The White Lotus sterk.