Op avontuur met de olijfgroene Leica M11-P Safari

De kenmerkende kleurstelling geeft de Leica Safari zijn onmiskenbare uitstraling. Opvallend is de zorgvuldig vervaardigde bovenplaat van massief messing, die is voorzien van een matte olijfgroene laklaag. De olijfgroene bekleding sluit daar perfect op aan en zorgt bovendien voor een uitstekende grip.

Iconische uitstraling, krachtige prestaties

De zilverkleurige bedieningselementen aan de bovenkant en voorkant van de camera vormen een opvallend contrast. Het rode Leica-logo is bewust weggelaten en vervangen door een subtiele zilverkleurige schroef. Aan de achterkant zijn de bedieningselementen stijlvol zwart uitgevoerd. Verdere onderscheidende details zoals het gegraveerde Leica-handschrift en de opschriften “Leica Camera AG” en “Wetzlar Germany” maken het ontwerp van de Leica M11-P Safari compleet. De nieuwe speciale editie is qua prestaties en technische specificaties identiek aan de Leica M11-P. Ook deze uitvoering beschikt over de geavanceerde technologie van het basismodel: dankzij Content Credentials technologie kan elk beeld worden ondertekend met niet-manipuleerbare metadata, zoals cameramodel, auteursrechtinformatie en indien gewenst aanmaak- en bewerkingsdatum.

Met een intern geheugen van 256 GB kun je onbezorgd fotograferen in zowel DNG- als JPG-formaat. Het LCD-scherm van bijzonder krasbestendig saffierglas met antireflectiecoating biedt in alle lichtomstandigheden volledige controle. De uiterst heldere, contrastrijke en gedetailleerde opnamen zijn te danken aan de krachtige BSI CMOS full-frame sensor met Triple Resolution Technology, waarmee gekozen kan worden voor beeldresoluties van 60, 36 of 18 megapixels. Dankzij naadloze connectiviteit via bluetooth, wifi of kabel kan de camera snel en eenvoudig gekoppeld worden met de Leica FOTOS-app. Met Bluetooth Low Energy worden foto’s efficiënt en energiezuinig op de achtergrond verzonden.

Al meer dan 70 jaar staan Leica M camera’s synoniem voor precisie vakmanschap, compromisloze kwaliteit en tijdloze ingetogenheid. De Leica M11-P Safari is ideaal voor wie waarde hecht aan exclusiviteit, esthetiek en stijl. Deze speciale editie wordt geleverd met een zwarte Leica draagriem en is verpakt in duurzaam materiaal. De hoogwaardige verpakking bevat geen plastic en wordt eveneens in Duitsland geproduceerd.

Prijs en beschikbaarheid

De Leica M11-P Safari is vanaf nu verkrijgbaar bij de Leica Store Amsterdam, de Leica Store Lisse en bij de erkende Leica dealers in Nederland. De adviesverkoopprijs bedraagt 9.250 euro inclusief btw.