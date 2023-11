Streamingtips #44 – James Bond, Six Feet Under en Soof 3

All the Light We Cannot See (Netflix)

We zouden je de nieuwe serie Ferry kunnen aanraden, omdat het Nederlands is, maar eigenlijk kun je er beter voor kiezen om All the Light We Cannot See te kijken. Dit is een historisch drama over een gezin in Parijs dat met de komst van de nazi’s in de tweede wereldoorlog moet zien te overleven. Een bijzondere dubbelvertelling die ook draait om een Duitse jongen die in een weeshuis opgroeit en zich bij de Hitlerjugend aansluit.