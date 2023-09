Streamingtips #38 – The Continental, Sex Education en History of the Sitcom

No One Will Save You (Disney+)

Even lekker griezelen? No One Will Save You is eropuit om je een fijn, onaangenaam gevoel te geven en dat doet het door het verhaal te vertellen van Brynn. Brynn is een positief mens, maar ze is wel wat eenzaam. Echter krijgt ze op een dag bezoek van buitenaards leven, leven dat niet per se zo optimistisch is als Brynn zelf. Het is aan haar om met deze vreemde situatie om te gaan.