Streamingtips #34 – Afterlife of the Party en Cinderella

Dat Ene Woord: Feyenoord (Disney+)

Of je nu voor Ajax, Heereveen of Feyenoord bent, voetbal is voetbal. En je mag je eigen club hebben natuurlijk, maar uiteindelijk draait het om de bal. Desondanks is het mooi om te zien wanneer clubs een kijkje achter de schermen geven. En dat is wat er gebeurt in de documentaire Dat Ene Woord: Feyenoord. Voor het eerst in het bestaan van de club, die inmiddels 112 jaar oud is, krijgen we een kijkje in de keuken. We volgen de club in het seizoen 2020-2021, een jaar waarin veel gevraagd wordt van iedereen op en buiten het veld.