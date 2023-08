Streamingtips #33 – Ballers, The Owl House en Het Geheugenspel

Ballers (Netflix)

Zoals we vorige week al Insecure aanraadden, dat eigenlijk van HBO is, zien we deze week Ballers op Netflix verschijnen. Laat je niet van je stuk brengen door het wereldje waarin ons hoofdpersonage zich bevindt, want Spencer Strasmore (gespeeld door Dwayne Johnson) is vooral bezig met de geldkant van de American Football-sport. En vooral het drama waar de mannen zich elke keer weer in lijken te storten. Een erg vermakelijke, over de top serie die zeker niet voor iedereen is, maar eigenlijk van begin tot eind smullen is voor wie wel houdt van dat rijke Miami-leventje van topsporters en alle gedoe eromheen.