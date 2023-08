Streamingtips #32 – Painkiller, A Man Called Otto en Interview with the Vampire

Only Murders in the Building (Disney+)

Het is een van de grootste hits op Disney+ (eigenlijk Hulu, maar dat is bij ons in dezelfde streamingdienst te vinden): Only Murders in the Building. Het is een crimi, het is een comedy, het is misdaad: het is vanalles door elkaar, maar vooral is het een heel charmante serie waarin mensen als Martin Short, Selena Gomez en Steve Martin enorm goed tot hun recht komen, terwijl hun personages de moorden in hun appartementencomplex in New York onderzoeken.