Creek Audio 4040 A en 4040 CD

De 4040 A versterker is een fraai stukje werk. Ondanks de compacte bouwwijze heeft de fabrikant in deze geïntegreerde versterker een bluetooth ontvanger, een digitaal naar analoog omzetter en een plek voor een optionele MM-phonostage in weten te organiseren. De ingebouwde DAC beschikt over een USB-audio, coaxiale S/PDIF en optische Toslink ingang. De voorversterker over een analoge RCA-lijningang en een in deze klasse zeldzame XLR-ingang. Daarnaast heeft de door mij ontvangen versterker ook de optionele Sequel MK4 MM-phonostage meegekregen. De behuizing is geheel uit metaal vervaardigd. Het met CNC-technieken vervaardigde en fraai gematteerde front heeft twee draai-druk knoppen voor ingangsselectie en volumeregeling. Deze voelen hoogwaardiger aan dan ik in dit prijssegment zou verwachten. Zelfs aan een 6,35 mm hoofdtelefoonaansluiting is gedacht. Het instellingsmenu en de versterker instellingen worden met duidelijke karakters op de centraal geplaatste display getoond. Er lijkt dus niet te zijn bespaard op features en luxe.

Voor de liefhebbers van de compact disk heeft Creek de 4040 CD ontwikkeld. Fijn, want dit medium lijkt in navolging van vinyl aan een stille opmars bezig. De 4040 CD is een pure cd-speler met een slot-in loopwerk zoals we ook nog kennen van de cd-spelers in de auto. Deze speler is, net als de 4040 A versterker, uitgerust met een scherp en helder informatiedisplay geflankeerd met menu- en bedieningstoetsen. Op de achterzijde is de speler voorzien van een analoge RCA-lijnuitgang, een digitale AES-EBU, coaxiale S/PDIF en een optische Toslink uitgang. In tegenstelling tot de versterker is de cd-speler voorzien van een externe 12V gelijkspanningsvoeding. Een interessante keuze. De speler beschikt over een trigger in- en uitgang om deze in- en uit te schakelen. Hierover later meer. Ook de behuizing van de cd-speler is van een vergelijkbaar goede kwaliteit als die van de versterker en wanneer ik beide units op elkaar zie staan zijn het net baby-highend componenten met hoog aaibaarheidsgehalte.