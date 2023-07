Streamingtips #30 – M3GAN, Good Omens en The Beanie Bubble

The Beanie Bubble (Apple TV+)

Zin in een lach en een traan? Als je de Beanie Babies kent, de knuffeltjes van het merk Ty die in vooral Amerika heel populair zijn (en flink worden verzameld), dan moet je deze film zeker kijken. Hij vertelt het verhaal over hoe het allemaal is gegaan met die Beanie-knuffels, want dat is een bijzonder verhaal over een man en drie vrouwen, die samen voor een rage zorgen.