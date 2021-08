Streamingtips #30 – Cruel Summer en Cocaine Cowboys

Agents of Shield (Disney+)

Vanaf deze week staat ook het zevende en laatste seizoen van de populaire serie Marvel’s Agents of Shield (of S.H.I.E.L.D.) op Disney+. De serie heeft zich de laatste jaren ontpopt tot een creatieve mengelmoes van allerlei verhalen, personages en tijdlijnen, waardoor dit één van de meest unieke series is van Marvel. Of die zich nog in het Marvel Cinematic Universe afspeelt, is de vraag en een discussies waar veel fans van de serie niet uitkomen. In dit zevende seizoen wordt er geleund op het verleden van Marvel, terwijl een buitenaardse bezetting aanstaande is.