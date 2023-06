Streamingtips #25 – Secret Invasion, Jacht op de Jaguar en Battlestar Galactica

And Just Like That… (HBO Max)

De ‘we zijn zoveel jaren later’-spinoff van Sex and the City heet And Just Like That en we hebben daar al een seizoen van kunnen bekijken. Nu staan de eerste twee afleveringen van het nieuwe seizoen op de streamingdienst, en ook hierin zien we de Sex and the City-dames (behalve Kim Cattrall) wederom rondparaderen in designer én natuurlijk in New York. Nog steeds best charmant, maar deze serie is wel wat minder ondeugend dan het origineel.