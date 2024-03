Primare lanceert SPA25 Prisma en SP25 Prisma av-producten

De Primare SPA25 Prisma en SP25 Prisma zijn leverbaar in een titaniumkleurige en zwarte uitvoering en kunnen zowel in een hifi-opstellng als een home theatre-opstelling gebruikt worden. Beide toestellen zijn te bedienen met de Prisma-app van het bedrijf zelf, inclusief toegang tot streaming-opties en -diensten, waaronder Qobuz, Tidal, Deezer, AirPlay 2, Chromecast , Spotify Connect en Bluetooth. Daarnaast zijn de apparaten Roon-Ready.

De SPA25 Prisma heeft een afmeting van 430 x 400 x 145 millimeter. De negenkanaals eindversterker werkt met klasse D versterkertechnologie om het vermogen van 90 Watt per kanaal bij acht en vier Ohm uit alle kanalen te kunnen halen. De versterker kan worden gebruikt in klassieke 5.1-thuisbioscoopsystemen tot 5.1.4 of 7.1.2 Dolby Atmos-opstellingen. Met een aanvullende eindversterker, zoals de Primare A35.2, kan de 11-kanaals processor van de SPA25 Prisma ook 7.1.4-systemen aansturen.

De geïntegreerde ruimtecorrectie Dirac Live (daar moet voor betaald worden) kan ook kritische ruimteakoestiek aanpakken door, volgens de fabrikant, gebruik te maken van de meegeleverde meetmicrofoon en tot 17 meetposities te gebruiken om de eigenschappen van de aangesloten luidsprekers en die van de ruimte te bepalen.

De Primare meerkanaals versterker SPA25 Prisma en AV-processor SP25 Prisma zijn te koop voor respectievelijk 5.620 euro en 4.750 euro.