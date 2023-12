Streamingtips #51 – Rebel Moon, Lawmen en Barbarian

Rebel Moon: A Child of Fire (Netflix)

Onze eigen Michiel Huisman is te zien in de nieuwe Netflix-film Rebel Moon. Eerlijk is eerlijk, hij wordt wat gemixt ontvangen, maar zeker als je bekend bent met de franchise, dan moet je deze film gezien hebben. Al is het maar om de geweldige Sofia Boutella te bewonderen en natuurlijk wat meer uit te vogelen over wie die mysterieuze vrouw toch is, die zij speelt. Dit is het eerste deel, er volgt een tweede deel in 2024.