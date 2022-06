Streamingtips #23 – Alle Bond-films, Stranger Things en Akira

They Shall Not Grow Old (HBO Max)

Peter Jackson maakte The Lord of The Rings, maar hij bewijst met They Shall Not Grow Old dat hij ook goed is in documentaires. Ook hier maakt hij gebruik van de nieuwste technologische snufjes, zoals het digitaal bewerken en inkleuren van echte beelden uit de Eerste Wereldoorlog. Hij laat met deze docu zien hoe het aan het front moet zijn geweest en dat is enorm heftig om te zien, zeker omdat het door de kleur nog meer tot leven komt.