Streamingtips #22 – Obi-Wan Kenobi, Ready Player One en Ricky Gervais

Ready Player One (HBO Max)

Nu iedereen praat over metaverses en virtual reality is het interessant om Ready Player One (nog) een keer te bekijken. Deze Spielberg-film over het jaar 2045 lijkt misschien een ver-van-je-bed-show, maar is dat ook zo? Mensen zoeken hun redding in een nieuw soort social media/game: OASIS, een virtueel universum waarin een easter egg te vinden is die iemand miljonair zou maken. De jonge Wade Watts (gespeeld door Tye Sheridan) gaat op zoek naar dat ei, maar hij komt daardoor in de ene na de andere onverwachtse situatie. Een feest van herkenning voor gamers en een film die je aan het denken zet: wat zou jij doen als de wereld er echt zo uit zou zien zoals in Ready Player One?