Streamingtips #18 – Taken, Undone en Le Mans ‘66

Undone (Amazon Prime Video)

Undone is een bijzondere serie. Het is animatie voor volwassenen, zonder grappen en grollen, maar meer in een speelfilm-achtige stijl. Het vertelt het verhaal van Alma die na een ernstig auto-ongeluk een soort gave heeft gekregen. Hiermee hoopt ze meer uit te zoeken over haar familie. Er zit ook een Nederlands tintje aan de serie, want hij is gemaakt door Hisko Hulsing. In dit nieuwe seizoen komt er een nieuwe twist aan voor Alma en haar krachten. Het seizoen is vooral een voortborduursel op het eerste, waarin nog veel vragen onbeantwoord bleven. Zeker die dus eerst kijken voordat je aan dit zeer gewaardeerde tweede deel van de serie begint.