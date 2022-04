Streamingtips #16 – Almost There, Los Abrazos Rotos en Hardcore Pawn

Love in a Bottle (Disney+)

Deze film, gemaakt door de Nederlandse regisseur Paula van der Oest, is helemaal gemaakt alsof je naar een lang Skype-gesprek kijkt. Een interessante manier van films maken, die vrijwel noodzakelijk was door het coronavirus. Dat is ook waarover Love in a Bottle een vertelling is: liefde op afstand in tijden van corona. Miles zit in Londen en Lucky zit in Amsterdam. Ze zagen elkaar maar één keer en nu is de vraag wat daar verder uit kan komen. Erg leuk om mee te kijken naar deze ogenschijnlijk ontluikende liefde.