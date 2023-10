Leica Summicron-M 28 f/2 ASPH: groothoekobjectief met close-up mogelijkheid

Het nieuwe lichtsterke M-objectief presenteert zichzelf met verbeterde technische kenmerken in de Summicron-M 28 f/2 ASPH. Deze zijn ideaal voor de recentste sensortechnologie en dus voor zowel de huidige, als toekomstige, camerageneraties. Tegelijkertijd biedt de combinatie van groothoek met de kortste scherpstelafstand, die verkort is van 70 naar 40 centimeter, extra fotografische mogelijkheden. Scherpstellen tot 70 centimeter werkt trouwens nog steeds via de optische afstandsmeter van alle digitale en analoge M-camera’s. Na een licht voelbare weerstand kan het uitgebreide close-up bereik tussen 70 en 40 centimeter nauwkeurig worden scherpgesteld via Live-View op het beeldscherm, de Visoflex 2 zoeker of met de Leica FOTOS app.

Dankzij de compactheid, die kenmerkend is voor M-objectieven, wordt de nieuwe Summicron-M 28 f/2 ASPH. ook gekenmerkt door handzaamheid. De zonnekap in een modern, rond ontwerp is direct in het objectief geïntegreerd, waardoor deze bijzonder comfortabel is in het gebruik. Hij kan nu op elk moment met slechts één polsbeweging worden vast- of losgeschroefd.

Binnenin het objectief zorgen 9 lenzen in 6 groepen voor opnamen die extreem contrastrijk en gedetailleerd zijn. Het 10-bladige diafragma zorgt bij grotere diafragmaopeningen voor een bijzonder fraaie bokeh. De scherpstelring kan op een opmerkelijk stille en soepele manier versteld worden. De Leica Summicron-M 28 f/2 ASPH. toont volgens de fabrikant dus precies de precisie die kenmerkend is voor Leica-producten en draagt niet alleen het kwaliteitslabel “Made in Germany”, maar geeft er ook aanzienlijk vorm aan.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

De Leica Summicron-M 28 f/2 ASPH. is vanaf 30 november 2023 wereldwijd verkrijgbaar bij de Leica Store Amsterdam, de Leica Store Lisse en de Leica dealers in Nederland. De verkoopprijs bedraagt 4.950 euro.

Lees meer over Leica.