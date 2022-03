Streamingtips #13 – Jumanji, The Principles of Pleasure en City Of Angels

On Body and Soul (HBO Max)

In het bijzondere, dramatische On Body and Soul volgen we Mária, een nogal timide vrouw die aan de slag gaat bij een slachthuis. Ze is bloedserieus over haar werk, houdt van regels en valt daarmee een beetje buiten de boot. Totdat haar baas Endre toenadering zoekt en de twee ontdekken dat ze dezelfde dromen hebben. Een prijswinnende, Hongaarse film die zeker het bekijken waard is.