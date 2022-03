Streamingtips #9 – West Side Story, Picard en Superstore

Awkwafina is Nora from Queens (Videoland)

De getalenteerde Awkwafina (bekend van Ocean’s Eight, The Farewell en Crazy Rich Asians) speelt in deze serie Nora Lin, een jonge vrouw die opgroeit in Queens. Ze wordt opgevoed door haar vader en oma en moet in New York City haar leven op de rails krijgen. Ze is wel wat oud om bij haar ouders te wonen, maar ze probeert er het beste van te maken. Dat gaat met een heleboel humor gepaard, vandaar dat we blij zijn dat deze Comedy central-serie nu verschijnt op Videoland om in één keer het hele seizoen te kunnen bingen.