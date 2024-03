Streamingtips #13 – Poor Things, The Expend4bles en meer

Expend4bles (Netflix)

Het is luid, het is explosief en we zien er een heleboel sterren in rondparaderen. Denk aan Sylvester Stallone, Megan Fox, 50 Cent en Jason Statham. Na een lange week werken even lekker de hersens uit, Netflix aan en genieten van een over de top verhaal over terroristen die kernwapens willen stelen van een vrachtschip. Kunnen onze helden met grof geschut en oneliners zorgen dat de Derde Wereldoorlog wordt voorkomen?