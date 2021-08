Disney heeft de kwartaalcijfers van het tweede kwartaal gepubliceerd. De streamingdienst verwelkomde het afgelopen kwartaal 12,4 miljoen nieuwe abonnees. Kijken we naar juni 2020, dan had de streamingdienst 57,5 miljoen betaalde klanten. Een jaar later, eind juni 2021 heeft de streamingdienst 116 miljoen abonnees. De omzet is ook verhoogd. Op 3 juli 2021 was de omzet ongeveer 17 miljard, tegenover 11,7 miljard een jaar eerder.

Een flinke groei voor Disney Plus dus, maar in januari 2021 haalde Netflix al de grens van 200 miljoen betalende gebruikers. In april van dit jaar liet Jeff Bezos van Amazon weten dat Prime Video wereldwijd ook de 200 miljoen al is gepasseerd. Uiteraard is Prime niet alleen de streamingdienst, je krijgt ook voordelen via de webshop van Amazon en allerlei andere extra’s. Disney Plus groeit echter razendsnel en het lijkt enkel een kwestie van tijd voordat ook zij de 200 miljoen betalende gebruikers zullen halen.

Over Disney Plus

Naast alle bekende tekenfilms kijk je de streamingdienst ook voor de Marvel-films en de Star Wars-reeks en documentaires van National Geographic. Disney Plus heeft ook eigen ontwikkelde series met onder andere The Mandalorian en Loki. Sinds enkele maanden kent de streamingdienst ook de afdeling Star. Hier vind je content van 20th Television, ABC Signature, FX Productions en 20th Century Studios en is met name op de volwassen kijker gericht.