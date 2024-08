Als er één streamingdienst is dat in rap tempo de prijzen omhoog gooit, dan is het Disney+ wel. Vorig jaar werden de prijzen zelfs twee keer verhoogd. In 2023 ging de prijs omhoog van 8,99 euro naar 9,99 euro en daarna naar 10,99 euro per maand. Dit jaar gaat de prijs maar één keer omhoog, maar wel gelijk met drie euro. Vanaf 17 oktober ga je 13,99 euro per maand of 139,99 euro per jaar betalen. Let wel, bij lancering in 2019 was de prijs 6,99 euro per maand.

Disney+ geeft je echter wel de keuze, want er zijn vanaf 17 oktober drie verschillende abonnementen beschikbaar. Het 4K-abonnement met Dolby Atmos gaat Premium heten en biedt vier gelijktijdige streams. De streamingdienst komt daarnaast ook met een Standaardabonnement (1080p, Dolby Digital 5.1, twee streams) voor 9,99 euro per maand of 99,99 euro per jaar en een nieuw abonnement met advertenties. Deze biedt hetzelfde als het standaardabonnement (behalve dat je niet kunt downloaden), maar schotelt je dan advertenties voor. Dit abonnement kost 5,99 euro per maand en is niet als jaarabonnement verkrijgbaar. Je wordt vanaf 17 oktober automatisch overgezet naar het Premium-abonnement, tenzij je zelf actief wisselt naar standaard of standaard met advertenties.

Ook aanpakken accountdelers

Eerder werd ook al bekend dat Disney+ vanaf september gaat starten met het aanpakken van mensen die een account delen met iemand buiten het huishouden. Daar ga je dan een toeslag voor betalen, ook al is nog altijd niet helemaal bekend hoe dit er in de praktijk uit komt te zien.