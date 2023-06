Ziggo-klanten kunnen zich abonneren op videostreamingdienst SkyShowtime en vervolgens het volledige aanbod op de Mediabox Next en Next Mini bekijken. Met de stembedieningsfunctie op de afstandsbediening kun je eenvoudig alle films en series vinden die beschikbaar zijn in de app. Zoeken naar films, series of acteurs kan ook direct vanuit het hoofdmenu of tijdens het kijken naar live televisie.

SkyShowtime bij Ziggo

Je kunt als Ziggo-klant genieten via SkyShowtime van nieuwe en exclusieve films en series, waaronder de nieuwste bioscoopreleases van Universal, Paramount en andere series. Denk dan bijvoorbeeld aan Jurassic World Dominion, Minions: The Rise of Gru en de Top Gun: Maverick. Andere films op de dienst zijn: Ambulance, The Black Phone, Nope, The Northman en Smile.

SkyShowtime biedt ook nieuwe series uit het Taylor Sheridan-universum, waaronder alle vijf seizoenen van Yellowstone, Dutton originals 1883 en 1923, Mayor of Kingstown en Tulsa King. SkyShowtime is tevens de thuisbasis van de grote sci-fi franchiseseries Halo en Star Trek: Strange New Worlds en een breed scala aan andere series, waaronder Fatal Attraction, Grease: Rise of the Pink Ladies, Rabbit Hole en Yellowjackets.

Je kunt een abonnement op SkyShowtime direct via Ziggo afsluiten. Dit betekent dat abonnementskosten worden gefactureerd via één factuur. Je houdt zo al je abonnementen op streamingdiensten bij en kan deze maandelijks aan- en uitzetten via Mijn Ziggo. Wel zo handig nu klanten steeds meer verschillende streamingdiensten combineren. SkyShowtime kost 6,99 euro per maand.

