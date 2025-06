Review: Eversolo Play – Streamingversterker krijgt groot touchscreen

Het was nog niet zo lang geleden dat de Sonos Amp zowat je enige keuze was als het ging om een streaming versterker die je zowel voor muziek als voor tv-geluid kon gebruiken. En bovendien helemaal niet veel plaats innam of alle aandacht in de woonkamer opeiste. Dat is tegenwoordig wel helemaal anders, want er zijn in de voorbije jaren verschillende alternatieven verschenen die het kastje van Sonos uitdagen. Veelal ging het om versterkers die wel hun eigen accenten legden, zoals bij Denon of Harman Kardon, maar die aan het recept van Sonos weinig veranderden. Nu is daar de Eversolo Play.

De nieuwe Eversolo Play is radicaler: ja, het basisconcept blijft hetzelfde, maar de Chinese fabrikant gooit een immens touchscreen en heel veel functies mee in de mix. Muziekliefhebbers die met een van de streamers-DAC’s van Eversolo aan de slag gingen, weten dat ‘heel veel functies’ echt niet gelogen is bij het merk. De Play-versterker draait immers exact hetzelfde softwareplatform als toestellen zoals de DMP-A8 en DMP-A10. Vertrouwde apps die op een groot scherm tonen, veel streamingdiensten, uitgebreide audio-instellingen, kamercorrectie en meer staan dus mee op het menu. Een nieuw menusysteem maakt die veelheid aan mogelijkheid overzichterlijker dan voorheen. Bij deze streaming versterker kun je zonder gedoe speakers aansluiten en dan meteen muziek beluisteren. Maar je vindt ook immens veel instelmogelijkheden die elders ontbreken, zodat je de ervaring helemaal naar je eigen hand kunt zetten.