De belangrijkste steunpilaren van SkyShowtime

Paramount+

De klassiekers van filmstudio Paramount (denk aan The Godfather) zal bijna elke filmfan inmiddels wel op Blu-ray in de kast hebben staan, en dus is het interessanter om te kijken naar de televisieseries van de bij SkyShowtime inbegrepen vod-dienst Paramount+. Want Paramount+ heeft min of meer zelf een Godfather in de vorm van Taylor Sheridan. De acteur die de scripts schreef voor sfeervolle misdaadfilms als Sicario en Hell or High Water creëerde met Yellowstone vervolgens het grote vlaggenschip voor Paramount wat betreft tv-series. In het westerdrama geeft genre-veteraan Kevin Costner (Dances with Wolves) gestalte aan John Dutton, de eigenaar van een enorme ranch in de Amerikaanse staat Montana die zijn grondgebied moet beschermen tegen hebberige ontwikkelaars, corrupte politici en andere figuren met kwade intenties. De serie is inmiddels aanbeland bij zijn vijfde seizoen en kreeg tevens een aantal prequels: de meest recente daarvan gaat binnenkort in première en volgt de familie Dutton in het jaar 1923, waarbij de voorouders van John worden gespeeld door Harrison Ford en Helen Mirren. Toch houdt Sheridan zich wat betreft nieuwe series voor Paramount niet enkel bezig met (aftakkingen van) Yellowstone: hij is tevens de medebedenker van Mayor of Kingstown met Jeremy Renner, dat draait om een familie met grote invloed binnen het gevangeniswezen in Michigan. En tot slot wist hij ook Sylvester Stallone te verleiden tot een hoofdrol op televisie in Tulsa King (momenteel nog niet te zien), over een New Yorkse maffia-luitenant die na het uitzitten van een zeer lange gevangenisstraf door zijn superieuren in Oklahoma wordt gestald. Sheridan bedacht de serie samen met Terence Winter, bekend van zijn werk aan The Sopranos en Boardwalk Empire.