Nieuwe uitgave: Digital Movie 154 2023

OP DE COVER:

OWC Atlas Ultra CFexpress en FXR Card reader – Hoge snelheid, opslagcapaciteit en robuustheid

De CFexpress geheugenkaart is gestadig in opmars. Met een steeds hogere opslagcapaciteit, razend snel en bestand tegen de vijandige buitenwereld maakt de CFExpress card tot een favoriete keuze van de veeleisende video- en fotograaf. Het merk OWC brengt met de Atlas Ultra een nieuwe generatie supersnelle en robuuste CFexpress cards in verschillende capaciteiten en met een bijbehorende FXR kaartlezer uit.

DIGITAL TEST

Yamaha True X-BAR 50A (SR-X50A) – Soundbar met flexibele achterspeakers

Yamaha staat bekend om zijn sound projector-soundbars die je herkent aan de YSP-naam. Met de True X-lijn introduceert het echter soundbars die traditionelere technologie huwen met een aantal slimme ideeÎn, zoals losse achterspeakers die je mee op vakantie kunt nemen.

Panasonic TX-42MZW984 – OLED-kwaliteit in het klein

Ook Panasonic heeft kleinere OLED-modellen in de line-up staan. Heb je geen boodschap aan een grote tv, dan biedt deze TX-42MZW984 alle voordelen van een OLED-tv in een kleiner formaat. De specificatielijst laat uitstekende prestaties vermoeden, maar daar betaal je wel een prijs voor.

Tamron 18-300mm f3.5-6.3 Di III-A2 VC VXD – Maakt menig droom waar…

Nooit meer een ander wisselobjectief nodig? De Tamron 18-300mm f/3.5-6.3 Di III-A2 VC VXD dekt een bereik van 27-450mm kleinbeeld voor de APS-C-beeldsensor. Dat voldoet ruimschoots in meer dan 95% van de opnamesituaties voor video en foto. En 16,7 zoom vind je zeker niet in het eigen lensaanbod van Sony en Fuji. Zeker een duur, zwaar en optisch matig compromis? Niets daarvan. Deze Tamron 18-300mm presteert verrassend goed en de prijs valt zelfs relatief laag te noemen.

DIGITAL PRAKTIJK

Videofilm het rijke geestelijk leven – Basilieken, kathedralen en domkerken

Een impressie van of reportage over kerken op video zetten is nu niet direct het eerste onderwerp waar je aan denkt. Toch vormen basilieken, kathedralen en domkerken een heel fascinerend en uitdagend gegeven om daar eens een mooie videofilm van te schieten. Zowel de gebouwen zelf met hun indrukwekkende architectuur en de aankleding als gebeurtenissen (missen, zangkoren, orgelspel en speciale vieringen) en de geschiedenis leveren tal van boeiende en onderhoudende verhaallijnen op.

Geloofwaardigheid in films

In dit artikel staat de geloofwaardigheid van een film(verhaal) centraal: is het verhaal dat je ziet geloofwaardig, klopt het? Een lastig onderwerp, want we stinken er maar al te graag in!

DIGITAL ACHTERGROND

ChatGPT, Midjourney en Copilot – Van tekst naar script, beeld en geluid

Wil je ook wel eens een goed script of fraaie captions schrijven, een bepaald (grafisch) beeld aanmaken en muziek of spraak genereren? En dat blijkt in de praktijk toch vaak lastiger dan gedacht? Stel dat zulks nu kan door het intypen van een paar korte tekstregels (prompts) en software met kunstmatige intelligentie doet de rest. Inmiddels beschikbaar voor ook de gewone amateur video- en fotograaf met programma’s zoals (Chat)GPT-4, Midjourney, Dall-E2, Copiiot, Typecast, Mubert en Diffusionweb.

2K, 3K, 4K, 5K, 6K of 8K – Is meer altijd beter?

Veel videomakers zijn gebiologeerd met de hoeveelheid K die hun camera wel niet kan opnemen of beeldscherm weergeeft. Maar wat betekent de resolutie in K nu eigenlijk voor de beeldscherpte, kwaliteit, afmetingen en kleurweergave? En is meer K altijd beter?

iPad als werkpaard

Met de komst vorig jaar van iPadOS 16 is de tablet van Apple nog nooit zo geschikt geweest om als ‘daily driver’ voor kantoor en studie te gebruiken. Mede ook omdat de eisen die aan traditionele kantoorsoftware inmiddels in veel bedrijfstakken volledig op de schop zijn gegaan. Online is de toekomst (en het heden), meer dan ooit.

Kan een smartphone de systeemcamera of camcorder evenaren? –

Een topmodel komt al heel ver

De smartphone wordt in toenemende mate ingezet voor hoogwaardige video- en audio-opnamen. Met een geavanceerde beeldsensor, bewerkingschips en meervoudige interne camera’s en allerminst slechte microfoons komen zij een heel eind. Dan hebben we het natuurlijk wel over de prijzige topmodellen van Samsung, Apple en Sony. Daarbij heb je verder alleen nog wat aankleding met accessoires nodig.

RUBRIEKEN: Nieuws en Nova

