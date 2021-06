Xbox Game Pass Ultimate komt naar tv’s, eigen streamingstick en meer

Xbox-baas Phil Spencer heeft samen met onder meer Microsoft-ceo Satya Nadella bekendgemaakt dat Game Pass Ultimate, de gamestreamingdienst van het bedrijf, naar smart tv’s, een eigen streamingstick en de Chrome-browser komt.

Xbox Game Pass Ultimate wordt uitgebreid

Met een abonnement op Game Pass Ultimate heb je straks dus geen Xbox, smartphone of pc meer nodig om je games te kunnen spelen. Met een televisie-applicatie log je in met je Microsoftaccount op de app, sluit je een controller aan, kies je een game uit en begin je direct met gamen. Daarnaast komt er een officiële streamingstick aan (als in: een uitgebreide hdmi-dongle, zoals die voor Google Stadia).

Helaas is op moment van schrijven niet duidelijk wanneer de Xbox-app voor televisies of die speciale stick verschijnt.

Dit is niet de enige aankondiging. Microsoft heeft namelijk ook laten weten dat de gamestreamingdienst toegang biedt tot gamen via een browser. Onder meer Google Chrome, Safari van Apple en Microsoft Edge worden ondersteund in de komende weken. Deze functionaliteit is sinds april in bèta en ontgrendelt eveneens cloud gaming op iOS via een progessieve webapp.

Daarnaast mogen gebruikers van de Xbox-gamestreamingdienst rekenen op de volgende zaken in de komende weken:

verbeterde laadtijden

hogere framerates

geoptimaliseerde gameprestaties

Dit komt doordat Microsoft zijn servers een next-gen upgrade geeft. Tot op heden is het zo dat de datacentra voor Game Pass Ultimate draaien op Xbox One S-consoles (tenminste, het ging om servers die gebaseerd zijn op de technologie van de One S). Maar daar komt dus verandering in, aangezien de nieuwe servers hardware gebruiken die ook in de Series-consoles zitten.

Verder krijgt de Xbox-app op pc cloudfuncties, evenals een uitproberen-voordat-je-downloadt-optie. Tot slot maakt Microsoft de belofte tenminste één exclusieve game per kwartaal uit te brengen voor Xbox Game Pass. Aanstaande zondag laat Microsoft waarschijnlijk weten welke games die in petto heeft, aangezien de jaarlijkse E3-presentatie dan gehouden wordt. De E3 is een grote gamebeurs in Amerika.