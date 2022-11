Samsung brengt meer gamestreamingdiensten naar televisies

Op dit moment zijn gamestreamingdiensten als Xbox Cloud Gaming, Amazon Luna, Nvidia GeForce Now en Utomik al beschikbaar op geselecteerde modellen uit de stal van Samsung. Begin 2023 komen daar nog twee gamestreamingdiensten bij met Antstream Arcade en Blacknut.

Antstream Arcade brengt de oude arcadegames weer in het hier en nu. De dienst heeft een catalogus van meer dan 1.500 games en brengt ook multiplayerchallenges en toernooien. Onder andere legendarische games als Pac-Man, Mortal Kombat en Metal Slug zijn straks beschikbaar op geselecteerde Samsung Smart TV’s.

Blacknut brengt meer dan 500 premium pc- en consolegames en heeft een mix van AAA games, indiegames, strategie, sport en racegames in de catalogus. Onder andere games als Metro Exodus, Overcooked en verschillende Disney-spellen zijn hier te spelen.

Advertentie

Samsung Smart TV’s uit 2022 en 2021

De apps voor de gamestreamingdiensten zijn beschikbaar via de Samsung App Store via de Media Hub op de tv. De apps zijn al beschikbaar voor je televisie of zijn begin komend jaar beschikbaar voor 2022-modellen en geselecteerde 2021-modellen. Het gaat volgens The Verge om de volgende televisies waar de gamestreamingdiensten straks beschikbaar zijn.

QN800

QN850

QN900

WS1A

QN700

LS03A

AU7000

AU8000

AU9000

Q50

Q60

Q95-Q70

Helaas geen Google Stadia meer voor de Samsung Smart TV”s. Google heeft de stekker uit de eigen gamestreamingdienst getrokken. Op 18 januari stopt de dienst definitief.