Google Stadia stopt ermee: gamers krijgen geld terug

Google stopt met Google Stadia. De cloudgamedienst blijkt niet populair genoeg te zijn. Waarschijnlijk ligt dit echter niet zozeer aan cloudgaming, maar aan het verdienmodel dat Google ervoor had bedacht. Klanten die games of bijvoorbeeld de Stadia-controller hadden gekocht, krijgen hun geld terug.

Google Stadia

Heb je jarenlang van een bepaalde game genoten op Stadia, ben je dat plezier nu kwijt. Gelukkig krijg je wel je volledige geld terugbetaald, ook al heb je die game wel jaren kunnen spelen. Google kan automatisch zien hoeveel geld iedereen terug moet krijgen door te kijken naar bepaalde aankopen in de Stadia-store en de Google-store, waardoor je zelf als gamer niets hoeft te doen om je geld terug te krijgen. Google verwacht Stadia per 18 januari 2023 helemaal te stoppen en rond die tijd iedereen zijn geld te hebben terugbetaald.

Een dure grap: er is veel ontwikkelingstijd, -moeite en -geld in Stadia gestoken, dus het is jammer om het nu alsnog op het beroemde kerkhof van Google te zien verschijnen. Tegelijkertijd zegt Google er nog wel iets uit te kunnen halen. “De onderliggende tech van Stadia heeft zich bewezen: en dat kan voor meer dan alleen games. We zien zeker mogelijkheden om deze technologie toe te passen in andere takken van ons bedrijf, zoals YouTube, Google Play en wat we doen qua Augmented Reality (AR). We blijven betrokken bij de gamewereld en investeren in nieuwe mogelijkheden en technologieën.”

Cloudgaming

Het stilleggen van de streamingdienst voor games komt niet zomaar uit de lucht vallen. We konden al een tijdje zien aankomen dat Google deze keuze ging maken, ook al beweerde het op Twitter eind juli nog dat het helemaal geen plannen had om de dienst de nek om te draaien. Die bewering klopte dus totaal niet, maar we zagen het aankomen. Er gingen allerlei topmensen weg, er werd nog amper iets heel nieuws met Stadia gedaan en het was simpelweg niet de meest aantrekkelijke cloudgamedienst. Het is inmiddels wel ingehaald door bijvoorbeeld Microsoft en PlayStation, die ook flink ontwikkelen op het gebied van cloudgaming en dat doen met hun abonnementsvormen waarbij je toegang hebt tot talloze games. Op Google Stadia moest je de games nog wel kopen en daarbij ook nog eens het volle pond betalen (soms zelfs meer dan via gewone wegen).

Nu is het klaar. Je hoeft je controller niet terug te sturen, die kun je gewoon bewaren als aandenken. Heb je trouwens Google Stadia Pro, dan krijg je niet je geld terug voor je abonnement. Wel kun je dit laatste half jaar Google Stadia nog gratis genieten van je Pro-status.