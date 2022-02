Prijzen HBO Max bekend: dit ga je betalen voor de nieuwe streamingdienst

De streamingdienst Viaplay is nog niet eens van start gegaan of de volgende streamingdienst komt eraan. Vanaf 8 maart kun je kijken naar HBO Max. De nieuwe streamingdienst heeft vandaag de prijzen bekendgemaakt.

Dit ga je betalen voor HBO Max

HBO Max komt met twee verschillende abonnementen. Zo is er een basic abonnement voor 5,99 euro per maand. Je kijkt dan in een lagere beeldkwaliteit van 720p. Je kunt ook het normale abonnement kiezen voor 7,99 euro. Dan kijk je in 1080p en 4k, afhankelijk van de aangeboden content.

Wanneer je tussen 8 en 31 maart meteen een abonnement afsluit, dan krijg je zolang je abonnee blijft altijd 50 procent korting op de abonnementsprijs. Je hoeft dan 2,99 euro voor basic en 3,99 euro voor het normale abonnement te betalen. De korting blijf je behouden zolang je lid bent. Zeg je het abonnement een keer op en wil je daarna weer een keer lid worden? Dan ga je de normale prijs betalen.

Advertentie

Het aanbod

Bij HBO Max kijk je uiteraard de eigen series zoals Game of Thrones, Westworld, Sex and the City en Band of Brothers. Ook vinden we op de nieuwe streamingdienst diverse Max Originals zoals The Flight Attendant en de Gossip Girl Reboot. Ook content van Warner Bros is aanwezig zoals The Big Bang Theory en Friends, kijk je de films van DC zoals Batman, Suicide Squad en Wonder Woman en valt Cartoon Network met diverse tekenfilms onder de nieuwe streamingdienst. Films van Warner Bros zul je 45 dagen na de bioscooprelease op de streamingdienst kunnen bekijken.

Meer weten over HBO Max? Bekijk dan ons achtergrondartikel.