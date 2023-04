Sony duidelijker over toegankelijkheidsopties in PlayStation Store

Sony gaat nieuwe tags introduceren voor de PlayStation Store. Die nieuwe tags moeten de verschillende toegankelijkheidsopties van het videogameaanbod in de downloadwinkel verduidelijken. Zo moet als speler van tevoren veel duidelijker kunnen zien waar je precies aan toe bent.

In een recent gepubliceerde blogpost laat Sony weten dat de tags vanaf deze week wereldwijd uitgerold worden naar de digitale PlayStation-winkel. Je zou dus al snel kunnen zien, maar het kan ook nog een paar dagen duren. Het is in elk geval goed om te weten dat ze eraan komen; hoe meer info, hoe beter.

Sony plaatst meer tags in PlayStation Store

Aan wat voor tags moet je dan precies denken? Nou, veel games bieden tegenwoordig veel opties aan waarmee games toegankelijker worden voor een groter publiek. Zo zijn er mogelijkheden beschikbaar voor mensen die kleurenblind zijn, bijvoorbeeld. Maar tijdens het koopproces kwam dergelijke informatie niet altijd naar voren.

Maar het kan ook zijn dat de toegankelijkheidsopties betrekking hebben op audio of gameplay. Zo weet iedereen dus van tevoren wat ze van een game kunnen verwachten en of een spel wel past bij de behoeften die ze hebben. Dat maakt games nog toegankelijker, en het koopproces gaat er ook op vooruit.

Het is de bedoeling dat die tags op alle gamepagina’s komen te staan. Maar aanvankelijk zul je ze zien bij spellen als Days Gone, Death Stranding Director’s Cut, Ghost of Tsushima Director’s Cut, God of War, God of War Ragnarök, Gran Turismo 7, Marvel’s Spider-Man Remastered, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart en Returnal.

Daarnaast zijn die tags een handige toevoeging op de speciale controller die Sony begin dit jaar aankondigde onder de noemer Project Leonardo.