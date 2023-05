Sony komt met nieuwe PlayStation handheld voor streaming

Gisteren liet Sony de nieuwe line-up voor het komende jaar zien. Naast een hele serie aan games was daar ook ineens een teaser van een nieuwe PlayStation handheld. In april dook het apparaat ook al op. Is het een concurrent voor de Nintendo Switch? Nou, toch niet helemaal. Het is namelijk een streaminghandheld.

Het bericht van begin april lijkt daarmee voor het grootste deel te kloppen. Ja, het is een nieuwe handheld console met de naam Project Q. Volgens de eerdere geruchten gaat het apparaat uiteindelijk Q Lite heten, maar dat is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Het is echter geen volledige handheld, maar het werkt samen met de Remote Play-functie van de PlayStation 5. Het apparaat staat dus niet op zichzelf en je kunt geen losstaande games spelen. Je moet het echt gebruiken samen met de PlayStation 5 om games te streamen. Sony liet een teaser van het apparaat zien, dus heel veel informatie is er verder nog niet over bekend. Wel is duidelijk dat de compacte handheld een lcd-scherm van 8-inch heeft met een resolutie van 1080p. In feite is het een DualSense-controller die halverwege doormidden gebroken is met een scherm daartussen.

Binnenkort meer informatie

Project Q is daarmee echt een verlengstuk van de PlayStation 5 en daarmee wellicht niet voor iedereen interessant. Er zijn al veel opties voor Remote Play waaronder voor je Android- of iOS-apparaat. Binnenkort wordt er meer duidelijk over de nieuwe streaminghandheld.