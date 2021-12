PlayStation Now op Android en iOS: dat was ooit het plan

Met de PlayStation Now-dienst is het mogelijk games van de PS2, PS3 en PS4 te streamen naar PlayStation-consoles en pc’s. Eerder kon je dat ook doen op een aantal geselecteerde televisies, blu-ray-spelers en oudere gameconsoles, maar de ondersteuning voor die apparaten trok Sony lang geleden al terug.

PlayStation Now op Android en iOS

Maar nu blijkt dat Sony ook ooit het plan had PlayStation Now te lanceren voor Android en iOS. Dat blijkt uit interne documenten die opduiken in de rechtszaak tussen Epic Games en Apple (ja, die zaak is nog steeds gaande). In die documenten, die alleen bedoeld zijn voor advocaten, staat beschreven dat Sony zou werken aan “en nog onaangekondigde mobiele verlenging van een bestaande streamingdienst voor PlayStation-gebruikers, waarmee je meer dan 450 PlayStation 3-games streamt. PS4-spellen worden later toegevoegd”.

Toen de gamestreamingdienst in 2017 lanceerde, liet Sony weten dat die “voor nu alleen PS3-titels aanbiedt”. Dat betekent dus dat Apple kennis had over zaken die op dat moment nog niet openbaar waren (de latere toevoeging van PS4-games). Tot op heden is het er echter nog niet van gekomen en kun je als mobiele gamer geen gebruikmaken van PlayStation Now op Android of iOS. Wel is het mogelijk Xbox-games te spelen op Android en iOS via Game Pass Ultimate, maar dat is al een tijdje mogelijk.