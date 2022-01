PlayStation 5-tekorten leiden tot hogere productie van PS4 (Pro)

De PlayStation 5 is – door de aanhoudende chiptekorten – nog altijd slecht verkrijgbaar. De console kwam veertien maanden geleden uit; maar nog niet iedereen die er één wil, heeft er één. Niet iedereen is bereid hogere prijzen van scalpers te betalen en dat is maar goed ook. Ook wil niet iedereen aan verschillende loterijen meedoen die webshops organiseren.

PlayStation 5-tekort blijft aanhouden

Sony kan er ondertussen weinig aan doen. Er zijn simpelweg te weinig chips om aan de vraag te kunnen voldoen (en als er al voorraad is, dan is de kans groot dat scalpers je dus al voor zijn). Om het probleem tegen te gaan, besluit Sony een andere route te bewandelen. De focus daarin ligt niet op de PS5, maar op de PlayStation 4 (Pro).

Aanvankelijk was Sony voornemens de productie van de PlayStation 4 (Pro) eind 2021 uit te faseren. Echter, nu lijkt het erop dat Sony nog een miljoen PlayStation 4-consoles gaat produceren in 2022, om het gemis van de PlayStation 5 een beetje op te vangen. Dat is voor een deel een oplossing. Sommige PS5-games komen alsnog uit op de PS4, waardoor die console dus een budgetvriendelijk alternatief is voor zijn opvolger. Daarbij komt dat de productie ook een stuk goedkoper is voor Sony, aangezien die spelcomputer leunt op minder geavanceerde chips.

