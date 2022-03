PlayStation 5 krijgt variabele refreshrate, stemcommando’s en meer

Een nieuwe firmware-update is nu beschikbaar voor de PlayStation 5 en ook VRR komt naar de PlayStation 5 toe. Dit was bij lancering al beschikbaar op de Xbox Series X en zou later ook naar de PlayStation 5 komen, maar het bleef lange tijd stil. Tot nu toe dan. VRR werkt alleen met HDMI 2.1-compatibele televisies en monitoren en staat voor Variable Refresh Rate. VRR synchroniseert de verversingssnelheid van het display met de output van de spelcomputer. Dit moet niet alleen de visuele prestaties ten goede komen, maar ook screen tearing, frame pacing en visuele artefacten zoveel mogelijk voorkomen. Ook zou het voor minder input lag en soepeler ogende games moeten zorgen. Voordat je nu gelijk je spelcomputer aanzet en de nieuwe update gaat downloaden. VRR komt pas in de komende maanden naar de spelcomputer toe. Wel kan je in de nieuwe update profiteren van ALLM, zo heeft flatpanelshd ontdekt. Ook hierbij is HDMI 2.1 vereist en het zorgt ervoor dat je tv en spelcomputer automatisch kunnen wisselen naar de gamemodus met lage latentie.

Voice commands en Nederlandstalige screen reader

De nieuwe update voor de PlayStation 5 heeft daarnaast tal van andere verbeteringen met zich meegebracht. Zo heten voice chats nu parties, kun je al je vrienden zien onder de desbetreffende tab in het bedieningsmenu en kun je share play direct starten vanaf je voice chat card. De screen reader, waarbij alles op je scherm voorgelezen kan worden, ondersteunt nu ook de Nederlandse taal. Ook zijn er voice commands toegevoegd, zij het in een testfase. Wanneer je dit aanzet en roept ‘Hey Playstation’, kun je daarna games, apps en instellingen via je stem openen. Ook kan je media afspelen middels stemcommando’s.