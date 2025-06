De jaarmarkt stamt al uit de middeleeuwen. Oorspronkelijk waren zij bedoeld voor het verhandelen van grondstoffen, gebruiksgoederen en etenswaren. Tevens handig voor bijeenkomsten en ontmoetingen tussen de burgerij en boeren uit de omgeving. Zijn er eveneens voedingswaren verkrijgbaar dan wordt er van een braderie gesproken. De jaarmarkten vervulden jaren lang een belangrijke rol in de plattelandseconomie. Vooral in het oogstseizoen.

Door de eeuwen heen werden jaarmarkten steeds verder uitgebreid. Ambachtslieden, kermis, optredens met artiesten, volksdansen, en klassieke spelen deden hun intrede. In een aantal gevallen tevens in combinatie met dieren, met verkoop en keuring of bloemen en planten. Kortom jaarmarkten evolueerden tot festiviteiten waar iedereen naar uitkeek.

Het seizoen voor jaarmarkten start doorgaans al in maart. Bijvoorbeeld de Sint Joep-markt in Sittard die wel zes kilometer langs is. Het hoogseizoen is mei tot en met september. Maar ook in november zijn er nog jaarmarkten. In december gaan ze over in de kerstmarkten en – festivals.