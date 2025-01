Streamingtips #04 – Nightbitch, De Bezette Stad en The Night Agent

The Night Agent (Netflix)

Het eerste seizoen van The Night Agent op Netflix werd erg goed ontvangen: doet Gabriel Basso dit koude kunstje nog eens over in het tweede seizoen? In het eerste seizoen zagen we dat hij tijdens een onverwacht telefoontje ineens in een samenzwering terecht kwam: hoe zit het met het tweede seizoen? We verklappen niks, behalve dat het zeker het kijken waard is. Zeker voor wie houdt van spionnenverhalen