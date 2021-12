Opgepast: HDMI 2.0-apparaten zijn nu ineens HDMI 2.1-apparaten

Als je de komende tijd op zoek gaat naar een nieuwe televisie, een monitor of een receiver dan is het zaak heel goed op te letten. De organisatie die de HDMI-licenties uitdeelt heeft namelijk een wijziging doorgevoerd waarmee apparaten die geen HDMI 2.1-functies ondersteunen wel mogen adverteren met HDMI 2.1-compatibiliteit.

Ik zie de vraagtekens boven je hoofd uitstijgen, en er is inderdaad ook geen logische verklaring voor te vinden. Een uitleg is er wel, want de ‘HDMI Licensing Administrator’ laat het volgende weten tegenover TFTCentral;

1. HDMI 2.0 no longer exists, and devices should not claim compliance to v2.0 as it is not referenced any more

2. The features of HDMI 2.0 are now a sub-set of 2.1

3. All the new capabilities and features associated with HDMI 2.1 are optional (this includes FRL, the higher bandwidths, VRR, ALLM and everything else)

4. If a device claims compliance to 2.1 then they need to also state which features the device supports so there is “no confusion”