PlayStation 5 blijft voorlopig slecht verkrijgbaar door tekorten

Sony heeft het er maar moeilijk mee, met het maken van PlayStation 5-consoles. Naar verluidt stelt het Japanse elektronicabedrijf intern de te verwachte productie naar beneden bij voor het huidige fiscale jaar, schrijft Bloomberg.

Minder PlayStation 5-consoles

Sony stelt, volgens bronnen, het aantal te produceren consoles naar beneden bij van zestien naar vijftien miljoen stuks. Dit geldt voor de periode april 2021 en maart 2022. Het bedrijf voorspelde eerder al zo’n 14,8 miljoen consoles te produceren in het huidige fiscale jaar, dus in de verwachtingen is er niet echt sprake van een daling. Maar het is duidelijk dat de onderneming er wel graag meer had willen maken.

Bovendien laat dit nieuws zien dat de tekorten echt nijpend zijn en dat die voorlopig niet weggaan. Daarnaast heeft de PlayStation 5-maker naar verluidt problemen op logistiek gebied. Het betreft dus niet alleen chiptekorten. Sommige onderdelen die nodig zijn voor de productie laten veel langer op zich wachten dan voorheen, waardoor de productie niet lekker op gang komt. En dan zijn er nog eventuele problemen met het personeel dat de consoles maakt; niet iedereen heeft toegang tot het vaccin, waardoor ze niet aan de slag kunnen.

Voor het volgende fiscale jaar wil Sony 22,6 miljoen PlayStation 5-spelcomputers maken. Dat jaar begint in april 2022. Echter, de productiepartners claimen nu dat ook dat getal moeilijk haalbaar is gezien de huidige situatie. Oftewel: houd er rekening mee dat je voorlopig geen PS5 scoort.