Ook Disney+ verhoogt per direct de prijs van een abonnement

Disney+ verhoogt per direct de prijs met een euro. Waar je voorheen 8,99 euro per maand moest betalen, daar is de prijs vanaf nu 9,99 euro. Een jaarabonnement geeft wel korting. Je kunt 15 procent besparen en moet dan 99,90 euro per jaar betalen. Zo krijg je 12 maanden voor de prijs van 10 maanden. De prijs van een jaarabonnement was 89,90 per jaar. Ter vergelijking, bij lancering in 2021 betaalde je ‘slechts’ 6,99 euro per maand. Dat is een flinke prijsverhoging in twee jaar.

Vooraf is er geen nieuws naar buiten gekomen vanuit Disney+ over een prijsverhoging. Wanneer je nu echter naar de website van de streamingdienst surft zie je onderaan de nieuwe prijzen staan bij de Veelgestelde vragen.

Het jaar 2023 lijkt het jaar te gaan worden waar de streamingdiensten nieuw kapitaal nodig hebben. De onderlinge concurrentiestrijd, vreemde keuzes aan de top en het continue nieuwe series en films uit willen brengen komt natuurlijk met een flink prijskaartje. Viaplay zou de prijzen verhogen in februari, maar deed dat direct al per 25 januari. Ook Netflix gaat het delen van accounts waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2023 al extra belasten met een toeslag.

Advertentie

Welke streamingdienst volgt met een prijsverhoging?

Voor Amazon Prime Video betalen we in Nederland eigenlijk veel te weinig. In onze omringende landen is een abonnement veel duurder, dus verwacht ook daar een prijsverhoging later dit jaar. HBO Max maakt er een zootje van door eigen series van de streamingdienst te halen (o.a. Westworld), want Warner Bros. Discovery heeft geld nodig, en SkyShowTime heeft zo’n enorme catalogus aan films en series, maar zet alleen een kleine eigen selectie online en schotelt ons beelden in 1080p en stereogeluid voor. Daar zit je dan met je 4K-tv en surroundset. Het gaat niet goed in de wereld van de streamingdiensten. Gaat 2023 het jaar worden waarin de eerste streamingdiensten gaan sneuvelen?