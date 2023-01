Netflix gaat later dit kwartaal strenger optreden tegen delen account

Streamingdienst Netflix heeft bekendgemaakt dat het bedrijf later dit kwartaal strenger gaat optreden tegen het delen van accounts. Het bedrijf heeft verschillende mogelijkheden getest in Latijns-Amerika en gaat het ‘anti-account-sharing’ nu verder uitrollen naar andere landen op de wereld, waarschijnlijk vanaf maart.

Hoe dat er nu precies uit gaat zien is nog onduidelijk. Eerst werd gesproken om het op basis van ip-adressen te doen. Zo zou het bedrijf controleren of accountdelen het geval is en als dit langer dan twee weken het geval is, dan wordt er automatisch een paar euro extra voor elk extra huishouden dat jouw account gebruikt in rekening gebracht. Dat mocht van de Consumentenbond niet en dus reageerde Netflix daarop om verificatiecodes te gaan gebruiken. Als iemand vanaf een andere locatie dan gebruikelijk inlogt op jouw account dan heeft die persoon 15 minuten de tijd om een verificatiecode in te vullen die naar de hoofdgebruiker wordt gestuurd. Vind je dit teveel gedoe, dan zul je moeten betalen.

De streamingdienst laat weten dat je nog steeds kunt reizen zonder dat je direct extra hoeft te betalen. In sommige landen zal het gaan om een extra bijdrage van een paar euro, zodat huishoudens toch nog het account kunnen blijven delen. In andere landen zal iedereen waarschijnlijk een individueel (gezins-)account moeten nemen. Andere maatregelen blijft het bedrijf nog openhouden, dus hoe het er exact in Nederland en België uit komt te zien is nog onduidelijk.

Netflix heeft naar eigen zeggen last van het accountdelen. Wereldwijd zijn er meer dan honderd miljoen huishoudens die een account delen. Netflix wil verder investeren en groeien en daarom is het zaak dat het accountdelen tegen wordt gegaan. Ondanks de soms wat tegenvallende cijfers in 2022 heeft de streamingdienst in het vierde kwartaal van 2022 toch een groei laten zien en zijn er 7,66 miljoen abonnees bijgekomen.