Viaplay verhoogt de prijs van een abonnement per 1 februari

De prijs van een jaarabonnement gaat bij Viaplay per 1 februari 2023 omhoog met 22 procent van 10,49 euro per maand naar 12,79 euro per maand en een maandabonnement gaat met 14 procent stijgen van 13,99 euro per maand naar 15,99 euro per maand. Het maandabonnement gaat niet per 1 februari omhoog in prijs, maar vanaf 28 februari 2023, zo weet website Streamwijzer. De stijging is opvallend te noemen, want de streamingdienst liet eerder weten dat de prijzen niet zouden gaan stijgen.

In 2022 was streamingdienst Viaplay voor het eerst actief. Men kocht de rechten van de Formule 1, waardoor Nederlanders niet meer bij Ziggo konden kijken. Viaplay beloofde zes gratis races in 2022, maar uiteindelijk bleek alleen de Grand Prix van Zandvoort op het open net te bekijken. Veel abonnees hadden daarnaast problemen met haperende of niet werkende streams, waardoor het eerste jaar van de streamingdienst allesbehalve soepel verliep. Nu is daar dus ook nog de prijsverhoging bovenop gekomen.

Viaplay of F1 TV Pro?

Voor 2023 moet je dus meer betalen om Formule 1 te bekijken via Viaplay. Een alternatief is F1 TV Pro, de streamingdienst van de Formule 1. Dan betaal je 64,99 euro per jaar of 7,99 euro per maand. Bij Viaplay betaal je dus per maand het dubbele, maar dan kan je ook kijken naar diverse films en series, darts en voetbal.