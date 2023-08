Ook Disney+ gaat het delen van wachtwoorden aanpakken

Disney+ gaat Netflix dus achterna. De streamingdienst wil niet meer dat je met de hele familie en al je vrienden naar hetzelfde account gaat kijken door het wachtwoord te delen. Veel mensen delen de kosten van het abonnement en delen zo ook de wachtwoorden met elkaar. Disney+ wil dat mensen gewoon voor een account gaan betalen en wil het delen van wachtwoorden tegengaan.

Hoe de streamingdienst dat precies wil gaan doen is onduidelijk. Bob Iger vertelde dat ze actief op zoek zijn naar manieren om accountdelen tegen te gaan. Later dit jaar wil Disney+ met nieuwe regels gaan komen waarna het bedrijf het wachtwoorddelen in 2024 actief tegen zal gaan. Vanaf dan kun je waarschijnlijk niet je account meer delen met familie en vrienden.

Streamingdiensten draaien verlies

Disney+ draait al jaren verlies, net als veel andere streamingdiensten. Zelfs het aantal abonnees loopt terug, zo bleek uit de kwartaalcijfers, alhoewel dat met name veroorzaakt werd door het verlies van de cricketrechten in India. Toch lopen de abonnees ook terug in andere landen. Streamingdiensten zijn hard op zoek naar manieren om meer inkomsten te vergaren. Netflix gaat het accountdelen tegen, HBO Max verkoopt eigen producties aan andere streamingdiensten en Disney+ wil de route van Netflix nu gaan volgen door het delen van wachtwoorden tegen te gaan. We zullen even moeten wachten op de daadwerkelijke plannen van Disney wat ze precies van plan zijn.